Freixo pede investigação de viagem de Eduardo Bolsonaro a Dubai

Freixo cita no documento a foto publicada pela esposa de Eduardo, onde o casal aparece junto a filha, todos vestidos com roupas tradicionais

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) pediu, nesta segunda-feira (18), para que o Ministério Público Federal (MPF) instaure uma investigação sobre os custos da viagem do também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e família a Dubai, nos Emirados Árabes.

Além da investigação do evento Expo Dubai 2020, em especial a presença de Bolsonaro, Freixo também pede que seja instaurado procedimento para apurar “responsabilidade civil e penal dos possíveis responsáveis se for o caso.”

Freixo cita no documento a foto publicada pela esposa de Eduardo, Heloísa, onde o casal aparece junto a filha, Geórgia, todos vestidos com roupas tradicionais. Segundo o líder da minoria na Câmara, a sessão fotográfica custa em torno de R$ 995.

“É inaceitável que num momento que milhares de brasileiros tenham que lidar com a fome, o filho do Presidente da República deboche do povo ao aparecer vestido de sheik. Em outras palavras, o filho do Presidente Jair Bolsonaro ‘brinca de ser sheik’, enquanto os brasileiros precisam ‘pegar resto de comida’ para se alimentar”, diz Freixo.

Eduardo

Como resposta aos questionamentos, Eduardo Bolsonaro publicou uma segunda foto nas redes sociais, afirmando que a imagem era apenas para irritar “a esquerda”. “Acabei de ser presenteado por um amigo árabe aqui com uma kandora, a roupa tradicional deles daqui que equivale ao nosso terno e gravata”, escreveu.