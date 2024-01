Moraes diz que golpistas queriam prendê-lo e enforcá-lo

De acordo com Moraes, as investigações para chegar aos organizadores do 8 de Janeiro seguem acontecendo, e que 30 pessoas já foram condenadas

Em entrevista concedida ao jornal O Globo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que os golpistas que participaram dos ataques de 8 de Janeiro de 2023, quando invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, tinham o plano de prendê-lo e enforcá-lo.

De acordo com o ministro, os vândalos tinham três planos. “O primeiro previa que as Forças Especiais (do Exército) me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí, não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. O terceiro, de uns mais exaltados, defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição”, revelou Moraes.

Um inquérito foi aberto para investigar este suposto plano, e está contando com a participação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que monitorava os passos desses suspeitos, em caso de necessidade de realizar uma prisão.

Apesar da gravidade, Moraes revelou que já esperava esse tipo de planejamento. “Não poderia esperar de golpistas criminosos que não tivessem pretendendo algo nesse sentido. Mantive a tranquilidade. Tenho muito processo para perder tempo com isso”.

O ministro ainda destacou que as investigações para chegar aos organizadores do 8 de Janeiro seguem acontecendo, e que em menos de um ano, já foram 30 condenações.