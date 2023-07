Moraes celebra 1,2 mil réus e 133 audiências 6 meses após 8/1: ‘Democracia inabalada’

Desde o dia 1º de julho, o Supremo está em recesso judiciário, mas o gabinete do ministro Alexandre de Moraes segue a todo vapor

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, comemorou no sábado, 8, o saldo dos esforços da Corte para responsabilização dos envolvidos na intentona golpista do 8 de janeiro.

Seis meses depois da ofensiva às sedes dos Três Poderes, o Supremo tornou réus 1295 investigados pelo 8 de janeiro e já realizou 133 audiências de instrução. “Viva o Estado Democrático de Direito!”, exclamou o ministro no Twitter.

Desde o dia 1º de julho, o Supremo está em recesso judiciário, mas o gabinete do ministro Alexandre de Moraes segue a todo vapor. Até o final do mês a equipe do ministro ouve testemunhas de acusação e defesa em 230 ações abertas na esteira do 8 de janeiro.

Tais ações, segundo o STF, são referentes a investigados acusados de crimes mais graves e que ainda estão presos. Após o Supremo ouvir as testemunhas, os réus serão interrogados. A expectativa é a de que as oitivas sejam finalizadas no dia 31 de julho.

