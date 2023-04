Ministro José Múcio canta em Lisboa com Yamandu Costa e faz dueto com advogado

O primeiro evento, no domingo (23), foi o “Sunset no Rio Tejo”, um passeio de barco para ver o pôr do sol

Mônica Bergamo O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, preparou uma ampla programação em Lisboa para celebrar o aniversário de sua mulher, Valéria Vieira.

O primeiro evento, no domingo (23), foi o "Sunset no Rio Tejo", um passeio de barco para ver o pôr do sol. Depois, o casal recebeu convidados para um jantar no restaurante Mesa de Frades, em Alfama, um dos lugares considerados mais charmosos da cidade para ouvir fado. Diversas personalidades compareceram ao encontro, como o escritor Mia Couto, o ator Antônio Grassi, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Algumas das autoridades estavam na cidade acompanhando o presidente Lula (PT) na visita oficial que fez a Portugal. Na terça (25), Kakay e Valéria seguiram as comemorações no Palácio dos Tancos. Foi lá que o ministro da Defesa, José Múcio, soltou a voz, acompanhado do violinista Yamandu Costa.

Conhecido por cantar em festas de amigos, ele pegou o microfone para entoar "Eu Sei que Vou Te Amar", de Vinicius de Moraes. Coube a Kakay fazer a segunda voz, declamando o poema que acompanha a canção.