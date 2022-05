Ministro compartilha foto de Bolsonaro e Musk como Power Rangers

Outro membro do governo a saudar a visita foi o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que compartilhou uma foto da chegada de Musk

Fábio Zanini

A chegada do bilionário Elon Musk ao Brasil nesta sexta-feira (20) empolgou membros do núcleo político do governo. O dono da Tesla incluiu na agenda um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira compartilhou por meio de um aplicativo de mensagens uma montagem em que Bolsonaro e Musk aparecem como se fossem personagens do seriado japonês Power Rangers.

Outro membro do governo a saudar a visita foi o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que compartilhou uma foto da chegada de Musk.

O bilionário virou ídolo dos aliados de Bolsonaro desde que decidiu comprar o Twitter, com um discurso de defesa da liberdade de expressão. Desde então, no entanto, Musk decidiu suspender a aquisição.