Ministra falará sobre incêndios no Amazonas

Hoje, a partir das 10h30, haverá uma entrevista coletiva para falar sobre os incêndios florestais no Amazonas, com a presença da ministra Marina Silva, dos presidentes do Ibama, Rodrigo Agostinho, e do ICMBio, Mauro Pires, e de representantes do Inpe/MCTI e da Defesa Civil/MIDR.

O encontro acontece no Auditório do Prevfogo, no Ibama, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube do CanalGov.

Na quarta-feira (11), a cidade de Manaus, capital do Amazonas, registrou a terceira pior qualidade do ar do mundo, de acordo com o World Air Quality Index (WAQI). O alto índice de poluição é causado pelas queimadas que se espalham pelo estado e por outras unidades federativas que compõem a Amazônia Legal, e agravado pela falta de chuva.