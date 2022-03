MBL conversa com União Brasil após crise gerada por áudios de Arthur do Val

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) tiveram nos últimos dias conversas com o União Brasil sobre possível filiação de seus principais quadros ao partido.

O gesto é consequência do estremecimento na relação entre o grupo e o Podemos, após a divulgação de áudios de teor sexista do deputado estadual Arthur do Val.

Por enquanto, o contato ainda é inicial, e não significa que haverá mudança de partido. Um dos integrantes do MBL afirmou que a tendência segue sendo de permanência no Podemos, apesar da irritação do grupo com o ex-juiz Sergio Moro, que condenou de forma dura os áudios e disse que poderiam configurar até mesmo crime.

O MBL tenta obter apoio político para evitar a cassação de Do Val pela Assembleia de SP e transformar a punição em uma pena mais branda, como a suspensão de mandato.