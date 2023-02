Mazzini estreia coluna no “Diário de Pernambuco” e “Meio Norte”, do Piauí

Criada há 11 anos por Leandro Mazzini, a Coluna Esplanada noticia bastidores dos três Poderes direto de Brasília

A “Coluna Esplanada” consolida sua posição na região Nordeste do País com parceria com mais dois grandes jornais. O editor Leandro Mazzini estreou no início do mês no “Diário de Pernambuco”, do Recife, e dia 23 passa a assinar a Coluna no jornal “Meio Norte”, de Teresina (PI). Ambos os veículos são os maiores veículos de comunicação destes Estados.

Criada há 11 anos por Mazzini e conhecida nacionalmente, a Coluna noticia bastidores dos três Poderes direto de Brasília, sua sede, e chega atualmente a 50 jornais e portais de 25 capitais, além de cidades do interior. Em Minas ela é publicada em BH (“Hoje em Dia”), Juiz de Fora (“Tribuna de Minas”), Sete Lagoas (“Hoje Cidade”), Montes Claros (“O Norte”).

Mazzini é jornalista político há 25 anos, passou por “Jornal do Brasil” e “Gazeta Mercantil” – onde também assinou colunas – e hoje é comentarista das rádios Muriaé FM e Super TUPI FM do Rio de Janeiro, além de assinar semanalmente uma coluna com seu nome na revista “Isto É” e vc também pode encontrar no site e nas páginas do Jornal de Brasília.