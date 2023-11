Marinho: União precisava entrar mais no debate sobre ensino médio

E para o jovem permanecer na escola o dia todo, de acordo com Marinho, ele teria que ter uma bolsa

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ao participar nesta segunda-feira, 27, do Fórum Rádio Bandeirantes CIEE – Empregabilidade Jovem, deixou uma provocação ao governo Federal, que segundo ele, deveria participar mais do debate sobre o ensino médio.

De acordo com o ministro, apesar de o ensino médio ser legalmente uma atribuição dos Estados, a União deveria entrar mais neste debate porque o ensino médio deveria ser integral. E para o jovem permanecer na escola o dia todo, de acordo com Marinho, ele teria que ter uma bolsa para que ele, até por necessidade de ajudar em casa, não abandone a escola.

Estadão Conteúdo