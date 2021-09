Marconny comemorou aniversário em camarote de Jair Renan Bolsonaro

Depoente diz ter relação apenas de amizade com Renan. Filho de Bolsonaro teve auxílio de Marconny para abrir empresa

O empresário Marconny Albernaz de Faria depõe à CPI da Pandemia nesta quarta-feira (15). Marconny é apontado como lobista que tentou facilitar as negociações entre a empresa Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para compra da vacina indiana Covaxin. O depoente foi perguntado sobre a relação com Jair Renan Bolsonaro.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) trouxe à tona o fato de Marconny ter comemorado um de seus aniversários no Estádio Nacional Mané Garrincha, no camarote pertencente a Jair Renan, o “Filho 04” do presidente Jair Bolsonaro.

Marconny afirmou que conhece Renan há cerca de dois anos, mas negou ter outro tipo de relação com o jovem. O depoente disse ainda que a comemoração não ocorreu durante a pandemia de covid-19, dando a entender que a festa foi realizada em dezembro de 2019.

O vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) relembrou uma das conversas contidas no celular de Marconny, obtidas pela CPI através de quebra de sigilo. “Quando tinha festas no seu condomínio e o síndico reclamava, o senhor dizia várias vezes o seguinte: ‘É só o filho do presidente vir aqui que esse síndico faz reclamações. Parece até petista’. Só para relembrar o senhor do que está no seu celular”, citou Randolfe.

O presidente Omar Aziz (PSD-AM) questionou: “O que os petistas têm a ver com isso”. “Pergunte a ele, presidente”, responderam senadores. “Eu, não”, finalizou Aziz.

Marconny teria ajudado Renan

A relação entre Marconny e Renan seria profissional. O filho de Bolsonaro teve ajuda do lobista para abrir uma empresa, a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, em setembro de 2020. Ele confirmou que apresentou Renan a um amigo que é advogado tributarista.

O telefone da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia registrado na Receita Federal é o mesmo do escritório do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos. Este advogado defende Marconny perante a CPI da Pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muito claramente ao longo do depoimento a gente está tentando dificuldade de compreender qual a atividade exercida pelo senhor Marconny”, declarou Alessandro. Isso porque o depoente se diz advogado, mas que não possui mais inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).