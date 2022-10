Lula volta a citar imóveis comprados com dinheiro vivo pela família Bolsonaro

“Aqui não tem rachadinha. Aqui tem o povo brasileiro, o povo carioca e o povo do Complexo do Alemão”, afirmou Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a citar nesta quarta-feira, 12, durante ato de campanha, os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos. O petista participa de uma caminhada no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), lideranças comunitárias e aliados políticos.

“Aqui tem muita obra do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento, dos governos do PT). A única casa que ele (Bolsonaro) fez foram os 51 imóveis que comprou com dinheiro vivo. Aqui não tem rachadinha. Aqui tem o povo brasileiro, o povo carioca e o povo do Complexo do Alemão”, afirmou Lula.

Estadão conteúdo