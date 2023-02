Lula vai se imunizar no Guará em lançamento de campanha de vacinação

Segundo a Secretaria de Saúde do DF, foram recebidas 181.440 doses da vacina Pfizer Bivalente para iniciar a campanha

Na tarde desta segunda-feira (27), às 15h, será dada a largada oficial do Movimento Nacional pela Vacinação. O evento contará com a presença do presidente Lula e também de Nísia Trindade, ministra da Saúde.

A iniciativa prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta primeira etapa, a imunização contra a covid-19 terá reforço para os grupos prioritários em todo o país.

E para dar o exemplo, Lula irá se vacinar no Centro de Saúde do Guará. Nesta primeira fase, a vacina será aplicada em pessoas acima de 70 anos, que é o caso do presidente, em imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

A vacina é bivalente e protege também contra as cepas atualizadas do coronavírus, inclusive contra a ômicron. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, foram recebidas 181.440 doses da vacina Pfizer Bivalente para iniciar a campanha.