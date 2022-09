Lula surfa em repercussão de entrevista para Ratinho: ‘Gosto de uma cachacinha’

O ex-presidente Lula da Silva (PT) aproveitou a repercussão de entrevista que concedeu ao Programa do Ratinho nesta quinta-feira, 22

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a repercussão de entrevista que concedeu ao Programa do Ratinho nesta quinta-feira, 22, e compartilhou nesta sexta, 23, um vídeo com cortes da conversa em que diz gostar “de uma cachacinha” e “ser um cara refinado”. A publicação ressalta o tom informal da sabatina que participou no SBT e compara a entrevista com “uma mesa de bar”.

Durante a entrevista de 30 minutos, o ex-presidente fez piadas, brincou com o apresentador Ratinho e chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de “chucrão”.

Na ocasião, o entrevistador perguntou a Lula se a garrafa que o petista costuma carregar nos comícios estaria cheia de água ou de cachaça. “Aquilo é água”, respondeu Lula. “Tem certeza?”, questionou Ratinho. Lula então argumentou que faz tratamento com fonoaudiólogo para a voz não falhar ao longo da campanha. “Mas eu gosto de uma cachacinha, nós já tomamos juntos na sua casa, onde eu comi a melhor rabada”, brincou.

O vídeo compartilhado por Lula também destaca outros pontos da entrevista. Em um deles, Ratinho pergunta ao ex-presidente como ele vai aumentar o salário mínimo, ao que Lula responde apenas: “Aumentando”.

Lula também voltou a falar que a população vai voltar a comer picanha, se ele for eleito. “Você pensa que eu não vi você falando em picanha?”, questionou sobre entrevista realizada por Ratinho com o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Nós vamos voltar a comer picanha, aquela parte com gordurazinha passada na farinha, tomar cervejinha gelada, é tudo que o povo quer”, afirmou o ex-presidente.

Em outro momento descontraído, o petista disse que, quando era presidente, Ratinho levou a dupla Bruno e Marrone para comer na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência.

