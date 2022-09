Naufrágio de barco de migrantes na Síria deixa 73 mortos

De acordo com as autoridades sírias, a embarcação transportava 150 pessoas. Entre os resgatados estão cinco libaneses

Ao menos 73 migrantes morreram em um naufrágio na costa da Síria, informou nesta sexta-feira o ministro sírio da Saúde, no acidente no mar com o maior número de vítimas nos últimos anos para o Líbano, de onde zarpou a embarcação.

“Em um balanço provisório, o número de vítimas do naufrágio está em 73, enquanto 20 pessoas recebem atendimento no hospital Al Basel em Tartus”, cidade síria, afirmou Hassan Al Ghubach em um comunicado.

Poucos minutos antes, o ministro libanês dos Transportes, Ali Hamie, anunciou um blanço de 61 mortos.

O ministro libanês informou que mais de 100 pessoas, em sua maioria libaneses e sírios, estavam a bordo do pequeno barco que naufragou no Mediterrâneo, na costa da cidade síria de Tartus.

De acordo com as autoridades sírias, a embarcação transportava 150 pessoas. Entre os resgatados estão cinco libaneses, acrescentou o ministro.

Tartus é o mais meridional dos principais portos sírios e fica pouco mais de 50 quilômetros ao norte da cidade portuária libanesa de Trípoli.

Com a grave crise econômica do Líbano, cada vez mais refugiados sírios e palestinos, e também libaneses, tentam cruzar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas rumo aos países europeus e até para a ilha do Chipre, a 175 km da costa libanesa.

Segundo a ONU, pelo menos 38 embarcações com mais de 1.500 pessoas saíram ou tentaram sair ilegalmente do Líbano por via marítima desde 2020.

© Agence France-Presse