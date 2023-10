Lula se solidariza após morte dos médicos

O presidente afirmou que a Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso

Por meio da rede social ‘X’, antigo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula d aSilva (PT) se solidarizou com os médicos assassinados no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (5) e demonstrou indignação com a notícia da execução.

O grupo de médicos estava em terras cariocas para um congresso internacional de ortopedia e confraternizava na orla da Barra da Tijuca quando foram surpreendidos por três homens que saíram de um carro atirando. Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida morreram no local. Daniel Proença foi atingido por pelo menos três tiros, mas foi levado com vida ao hospital.

Em sua postagem demonstrando solidariedade, Lula fez questão de citar também os deputados Sâmia Bomfim e Glauber Braga, irmã e cunhado, respectivamente, de Diego Bomfim.

Além disso, o presidente afirmou que a Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso.

Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de… — Lula (@LulaOficial) October 5, 2023