Vídeo: veja o momento em que os homens chegam atirando nos médicos no RJ

O relógio da câmera de segurança marcava 00h59 desta quinta-feira (5) quando um carro branco parou em cima da faixa de pedestres da rua da orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um grupo de médicos de São Paulo, que estava na terra carioca para um congresso internacional de ortopedia, foi surpreendido em um quiosque da praia.

Três homens saíram do veículo e foram direto na mesa onde estavam os médicos. Não anunciaram roubo, apenas atiraram contra os profissionais da saúde, voltaram para o carro e fugiram. Toda a ação levou menos de um minuto.

De acordo com as testemunhas que estavam no local, foram pelo menos 20 disparos. Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida morreram no local, e Daniel Proença também foi atingido por pelo menos três tiros, mas foi levado com vida para o hospital.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso, e por não ter havido roubo, trabalha com a hipótese de execução.