Médico executado no RJ é irmão de deputada do Psol

Além do irmão da deputada, outros dois médicos também morreram com os disparos, e um outro foi atingido e levado ao hospital com vida

Na madrugada desta quinta-feira (5), o médico ortopedista Diego Ralf de Souza Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) e cunhado do também deputado federal Glauber Braga, marido e correligionário de Sâmia, eleito pelo estado do Rio de Janeiro, foi executado a tiros no Rio de Janeiro. Além de Diego, outros dois médicos, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida, também foram mortos no local. Um quarto médico, Daniel Proença, também foi atingido por pelo menos três tiros, mas foi levado com vida para o hospital. Eles estavam em terras cariocas para um congresso internacional de ortopedia. Eles estavam confraternizando em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, quando foram surpreendidos por três homens, que desceram do carro atirando e logo em seguida foram embora, sem levar nada. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso.