Lula reitera que não faltará dinheiro ao RS e que governo quer evitar burocracias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que “não haverá falta de recurso para atender as necessidades do Rio Grande do Sul” e que o governo deve evitar que as burocracias impeçam a chegada dos recursos para o Estado.

As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom). “Não haverá falta de recurso para atender o Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar de forma unitária em todos os Poderes para que a burocracia não crie entraves”, disse o presidente.

Entre as decisões já adotadas, Lula mencionou a assinatura de uma medida para facilitar a liberação de recursos a partir dos ministérios. “O dinheiro ao Rio Grande do Sul sairá dos ministérios, sem muita burocracia”, afirmou.

Na segunda-feira, 6, a Câmara aprovou um projeto de decreto legislativo, de autoria do governo, que reconhece estado de calamidade no Rio Grande do Sul e autoriza a União a não computar as despesas necessárias para o enfrentamento dos efeitos do desastre.

Estadão Conteúdo