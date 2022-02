Lula e Janja participam de encontro de Bela Gil sobre alimentação saudável

Entre os presentes estavam um dos criadores do Fome Zero, o conselheiro da ONG Gastromotiva e o diretor nacional do MST

Mônica Bergamo

O ex-presidente Lula (PT) e a sua noiva, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, participaram de um almoço organizado pela apresentadora e chef de cozinha Bela Gil na quinta-feira (24) que reuniu especialistas e representantes de movimentos sociais para falar sobre alimentação e a fome do país.

Bela recebeu os convidados em seu restaurante Camélia Òdòdó, na Vila Madalena, em São Paulo. Entre os presentes estavam o economista Walter Belik, um dos criadores do Fome Zero, o conselheiro da ONG Gastromotiva Georges Schnyder e o diretor nacional do MST (Movimento Sem Terra), João Paulo Rodrigues. Também participaram do evento nutricionistas, sociólogos, agricultores e chefs de cozinha.

Em uma roda de conversa, foram discutidas propostas e caminhos para uma agricultura mais sustentável e orgânica no país. Apesar de Bela Gil seguir uma alimentação sem consumo de carne animal e de o restaurante servir comida vegetariana, o veganismo não foi o tema do encontro.

Na última semana, Lula afirmou em suas redes sociais que melhorou seu discurso sobre alimentação. “Não falo só do pessoal voltar a comer churrasco, mas também do pessoal vegetariano, que não come carne, poder comer uma boa salada orgânica”, escreveu o petista.