Luiz Marinho é favorito para assumir Ministério do Trabalho de Lula

Dirigentes das principais centrais sindicais já foram consultados por membros do governo de transição a respeito do retorno de Marinho

Guilherme Seto

São Paulo, SP

Deputado federal eleito, Luiz Marinho (PT) é o favorito a assumir o Ministério do Trabalho do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Marinho, que atualmente é presidente do diretório paulista do PT, comandou a pasta de 2005 a 2007.

Dirigentes das principais centrais sindicais já foram consultados por membros do governo de transição a respeito do retorno de Marinho e responderam positivamente.

A escolha de Marinho também ajudaria a fazer com que Orlando Silva (PCdoB-SP), primeiro suplente da federação PT-PCdoB-PV em São Paulo, assumisse uma cadeira na Câmara dos Deputados.

O Ministério do Trabalho foi extinto por Jair Bolsonaro (PL) no primeiro ato de seu governo, em 2019. Em 2021, a pasta foi recriado para acomodar Onyx Lorenzoni (PL-RS).