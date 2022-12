Indígenas indicam a Lula três nomes para chefiar o Ministério dos Povos

Lula (PT) disse em entrevista coletiva que haverá mais mulheres, negros e indígenas em seus próximos anúncios

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) divulgará, nesta segunda (12), uma carta aberta ao presidente eleito Lula (PT) com a indicação de três nomes para chefiar o Ministério dos Povos Indígenas.

“Decidimos encaminhar esta lista tríplice ao senhor, presidente Lula, por acreditarmos que seu governo será participativo e está atento aos anseios do nosso movimento, que luta pelo fortalecimento dos direitos dos povos indígenas”, diz a entidade.

Sonia Guajajara, eleita deputada federal pelo PSOL de São Paulo e liderança da Apib, é um dos nomes sugeridos. A também deputada Joenia Wapichana (Rede-RR), que não conseguiu se eleger no pleito deste ano, e o advogado e vereador de Caucaia (CE) Weibe Tapeba são os outros indicados.

“Nos colocamos à disposição do diálogo e seguimos unidos para construirmos a democracia e as políticas para os povos indígenas do Brasil”, diz o texto.

Na semana passada, ao tornar públicos os nomes de seus primeiros ministros, Lula disse em entrevista coletiva que haverá mais mulheres, negros e indígenas em seus próximos anúncios. “Vai ter outros ministérios. E vocês vão ver que a gente vai colocar muita gente pra participar. Vai ter mulher, homem, negros, índios, vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira, em sua total plenitude. Não se preocupem com isso”, disse o presidente eleito CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).

A declaração foi dada como uma justificativa para o fato de que os primeiros ministros são todos homens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após ser eleito, Lula também já disse que cogita uma secretaria especial ligada à Presidência no lugar de um ministério. “A base do meu ministério será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato, com uma coisa acrescida, que é o Ministério dos Povos Originários, que eu não sei se vai ser de cara um ministério ou uma secretaria especial ligada à Presidência da República. Nós ainda vamos discutir, eu vou conversar com diversos companheiros, com as comunidades indígenas, porque eu acho que a gente precisa dar um sinal de respeito à população indígena neste país”, afirmou ele, no início do mês.

Leia, abaixo, a carta na íntegra:

“A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), apresenta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma lista tríplice indicada pelo movimento indígena para a escolha do comando do Ministério dos Povos Indígenas.

De forma democrática, encaminhamos os nomes de maior consenso para ocupar o cargo deste novo Ministério, com intuito de fortalecer as políticas indígenas e indigenista no Governo Lula. Para assegurarmos o Bem Viver e autodeterminação dos povos, o respeito às diversidades culturais e espirituais, a Justiça Social e Climática, o enfrentamento ao racismo e a garantia de plenas condições de vida, saúde, educação e sustentabilidade dos povos indígenas e de todo povo Brasileiro apresentamos nossa lista tríplice com os nomes a seguir:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sonia Guajajara | Joenia Wapichana | Weibe Tapeba

Acreditamos na importância da escuta e participação do movimento indígena nesse momento de reconstrução da democracia no Brasil, após o Golpe de 2016 e os anos de política de morte dos últimos quatro anos. Decidimos encaminhar esta lista tríplice ao senhor, presidente Lula, por acreditarmos que seu Governo será participativo e está atento aos anseios do nosso movimento, que luta pelo fortalecimento dos direitos dos povos indígenas.

Sonia Guajajara, deputada federal eleita por São Paulo, liderança reconhecida nacional e internacionalmente pela luta por direitos dos povos indígenas.

Weibe Tapeba, liderança com vasta participação nas políticas indígenas, advogado, vereador de segundo mandato na cidade de Caucaia/CE e nome de consenso dos povos e organizações Indígenas do nordeste.

Joenia Wapichana, deputada federal por Roraima, sendo a primeira mulher indígena a ocupar o cargo e também a primeira advogada indígena a exercer a profissão no país com ampla experiência na luta por direitos dos povos indígenas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assinam essa carta as organizações regionais de base da Apib: Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPINSUDESTE), Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpin Sul), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), o Conselho do Povo Terena, a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY) e a Grande Assembleia do povo Guarani (ATY GUASU). A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) também assinam a carta.

Nos colocamos à disposição do diálogo e seguimos unidos para construirmos a democracia e as políticas para os povos indígenas do Brasil.”