Lira pede respeito, amplo debate de ideias e paz em campanhas

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) usou as rede sociais para pedir “amplo debate de ideias” e “paz” durante as campanhas eleitorais deste ano, iniciadas nesta terça-feira, 16. “Este é um momento crucial, quando a democracia se recicla e se fortalece na vontade popular. Vamos celebrar esse momento democrático, com respeito, amplo debate de ideias e paz”, escreveu Lira no Twitter.

O deputado destacou que com o início da campanha eleitoral, a democracia no Brasil começa um processo “vigoroso de visitar suas raízes, para fortalecer seus troncos e alimentar seus galhos e folhas”.

Estadão Conteúdo