Lira defende que Rússia e Ucrânia busquem caminhos diplomáticos

“À medida que voltamos à normalidade, assistimos uma escalada sem precedentes entre Rússia e Ucrânia”, disse o presidente da Câmara

Danielle Brant

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta quinta-feira (24) que Rússia e Ucrânia busquem entendimento e caminhos diplomáticos, após o ataque das tropas russas a território ucraniano.

“O mundo já enfrenta o luto de milhões de perdas da pandemia de Covid-19”, escreveu em uma rede social. “À medida que voltamos à normalidade, assistimos uma escalada sem precedentes entre Rússia e Ucrânia. Neste momento, precisamos de paz, entendimento e que as duas nações busquem os caminhos diplomáticos.”

Em nota, a comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados também se manifestou sobre a invasão e disse repudiar de forma veemente os ataques russos contra a Ucrânia.

O colegiado defende que os conflitos sejam resolvidos no Conselho de Segurança da ONU. Além disso, encoraja o Brasil, “por meio de sua diplomacia e com assento neste órgão da ONU, para que atue de forma objetiva e clara em benefício do diálogo e da construção de uma agenda de paz e segurança duradouros”, indica a nota, assinada pelo presidente da comissão, deputado Aécio Neves (PSDB-MG).