Putin não ouviu mensagem de paz de Bolsonaro, diz ministro do Turismo

Bolsonaro (PL) foi a Moscou em 15 de fevereiro, em meio a uma grave crise de segurança em torno da Ucrânia

O ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou ao Painel que o presidente da Rússia, Vladmir Putin, não ouviu a “mensagem de paz” do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Que ele levou uma mensagem de paz, ele levou. Mas depende do Putin se vai ouvir ou não. O mundo inteiro pediu paz”, afirmou o ministro, que havia dito na semana passada que Bolsonaro ajudou a evitar a guerra.

Questionado se o líder russo teria ouvido Bolsonaro, Machado respondeu que não. “A guerra está acontecendo, né?”

Bolsonaro (PL) foi a Moscou em 15 de fevereiro, em meio a uma grave crise de segurança em torno da Ucrânia. No mesmo dia, o governo Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto das fronteiras do país vizinho.

Na ocasião, bolsonaristas publicaram imagens e mensagens atribuindo ao presidente brasileiro o arrefecimento momentâneo da crise. Gilson Machado fez a mesma associação dias depois.

“O Brasil é um país historicamente conciliador. Sempre tivemos grandes exemplos de grandes diplomacias por outros presidentes, de problemas mundiais que conseguimos resolver. E foi um momento em que o presidente chegou lá e levou uma mensagem de paz para o presidente Putin. Graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra”, declarou.

Após quatro meses de crise com o Ocidente, a Rússia decidiu atacar a Ucrânia nesta quinta-feira (24), naquilo que Kiev e a Otan (aliança militar ocidental) chamaram de invasão total. É a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e a maior operação do gênero desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque, em 2003.