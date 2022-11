Juiz decreta prisão de Gabriel Monteiro, e ex-vereador se apresenta à polícia

Segundo a assessoria de imprensa do TJ-RJ, a prisão é relacionada a um caso de estupro, cujo processo corre em segredo de justiça

O ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (7) pela Justiça do Rio de Janeiro. A prisão foi decretada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do RJ. Ele se apresentou à 77ª DP (Delegacia de Polícia), em Icaraí, bairro de Niterói, onde o mandado de prisão foi cumprido.

Segundo a assessoria de imprensa do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), a prisão é relacionada a um caso de estupro, cujo processo corre em segredo de justiça.

A reportagem procurou advogados de Monteiro sobre a decisão judicial. Se houver um posicionamento, ele será publicado nesta reportagem.

Segundo informou o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o caso teria ocorrido em 15 de julho após a vítima conhecer o ex-vereador em uma boate na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca, e ir com ele à casa de um amigo no bairro do Joá, na zona sul.

Ainda de acordo com o jornal, Gabriel constrangeu a vítima a praticar sexo com ele, passando uma arma em seu rosto e dando tapas na sua face.

PERDA DE MANDATO E ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL

Youtuber e ex-policial militar, Gabriel Monteiro foi cassado na Câmara Municipal em 18 de agosto, quando já era candidato a deputado federal.

Depois de a TV Globo revelar um áudio no qual Monteiro dizia “gostar de novinha”, ele teve o apoio de apenas de apenas dois colegas no plenário -48 vereadores votaram favoravelmente à cassação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de ser pivô de um escândalo sexual -que também envolveu denúncias de fraudes em vídeos e uso de pessoal do seu gabinete para obter lucro com seu canal no YouTube-, Gabriel Monteiro era tido como um dos principais puxadores de voto do PL.

IRMÃ E PAIS ELEITOS

Apesar da cassação, Monteiro conseguiu eleger o pai e a irmã como deputados no Rio de Janeiro.

Gisele Monteiro (PL), irmã de Gabriel, foi eleita para um mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Já Roberto Monteiro (PL) -pai do youtuber- obteve um assento na Câmara dos Deputados.