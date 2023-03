Janja: ‘Serei aliada de 1ª hora nas ações contra violência de gênero na política’

Janja, como é mais conhecida, recebeu das mãos do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o diploma Bertha Lutz, importante ativista do feminismo no século XX

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (8) a ampliação do espaço das mulheres na política ao participar de uma sessão solene no Senado em celebração do Dia Internacional das Mulheres.

Janja, como é mais conhecida, recebeu das mãos do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o diploma Bertha Lutz, importante ativista do feminismo no século XX.

“Meu compromisso com o aumento da representação das mulheres na política é permanente. Acredito que precisamos institucionalizar nossa presença nos espaços de poder. Também serei aliada de primeira hora nas ações contra violência de gênero na política”, disse Janja ao discursar no plenário do Senado.

A primeira-dama destacou que, na Câmara, as mulheres ocupam apenas 17,7% das cadeiras – são 513 deputados – e, no Senado, 16% entre os 81 senadores. “Houve avanços na representatividade de mulheres brasileiras, mas está abaixo da média mundial de 26% nos parlamentos”, disse.

Estadão Conteúdo