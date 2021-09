Ivanildo mantém decisão de não entregar celular, e CPI determina apreensão

Motoboy confessou que sacou quase R$ 5 milhões em favor da VTCLog. CPI quer analisar conversas dele com outros membros da empresa

O motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva disse, pela segunda vez na quarta-feira (1º), que prefere não entregar seu celular à CPI da Pandemia para análise. Ivanildo é funcionário da VTCLog e sacou R$ 4,7 milhões em favor da empresa, conforme revelou o Jornal de Brasília.

Mais cedo, o relator Renan Calheiros (MDB-AL) perguntou se Ivanildo poderia emprestar o celular para que os senadores analisassem as rotas trilhadas por ele ao realizar os saques. Inicialmente, o motoboy disse que sim. De imediato, um dos advogados falou com Ivanildo, e ele voltou atrás, dizendo que havia se enganado na resposta. Por fim, ele acabou não cedendo o aparelho de telefone.

Horas depois, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) perguntou novamente se Ivanildo desejava entregar o celular. Em seguida, foi a vez da senadora Simone Tebet (MDB-MS) tentar fazer com que o motociclista mudasse de ideia. Ele manteve a posição e não concedeu o aparelho.

Diante da negativa, Alessandro Vieira apresentou requerimento de busca e apreensão do celular e das quebras de sigilos de Ivanildo. O vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) colocou em votação, e a Casa aprovou. Desta forma, a CPI irá apreender o aparelho e ter acesso aos dados.

Nome de Zenaide surge

Ivanildo foi à CPI porque sacou os R$ 4,7 milhões para a VTCLog. Ele confirmou as transações e disse que fazia a mando de Zenaide de Sá, funcionária do departamento financeiro da empresa. Segundo o motoboy, ela passava as instruções e ele ia até a agência bancária, sacava o dinheiro e fazia depósitos e pagamentos ali mesmo.

Perguntado sobre para quem eram estes pagamentos, Ivanildo não soube dizer. A agência bancária onde ele mais fazia as transações era uma da Caixa Econômica localizada no Aeroporto de Brasília. O motoboy não sabe dizer por que a VTCLog escolhia essa agência específica.

Ivanildo foi ao Ministério

Outra contribuição importante de Ivanildo hoje é relacionada à ida ao Ministério da Saúde. Ele confirmou que já foi ao quarto andar da pasta neste ano entregar um pen drive em uma sala. O motoboy não lembra qual o departamento ao qual entregou o equipamento, mas disse que fica “praticamente na entrada” do andar.

A informação é importante para os senadores porque, na terça-feira (31), o relator Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou ter informações de que Ivanildo pagou boletos em favor de Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério. O Departamento de Logística fica no quarto andar.

Renan afirmou possuir fotos que comprovam o caso e mostrou duas delas. Na primeira imagem, Ivanildo aparece com um capacete na mão adentrando o banco no dia 24 de junho deste ano; na outra, aparecem os dados da transação bancária por ele realizada. O horário no comprovante bate com a chegada do motoboy. Veja:

Foto: Reprodução/TV Senado

Foto: Reprodução/TV Senado

Ivanildo afirma que não se lembra de ter feito pagamento para Roberto Dias. O motoboy alega também não conhecer o ex-diretor de Logística. “Não tô lembrado de pagar boleto nenhum dele. Quando eu pagava os boletos, geralmente o meu hábito era pegar o serviço, entregar para o Caixa executar. Não cheguei a olhar para quem estava sendo pago.”