Instituto Lula faz evento com estatal de mídia da China

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O Instituto Lula, criado pelo atual presidente da República e atualmente tocado por seus aliados, realizou seminário no último dia 15 em parceria com um dos maiores grupos de comunicação chineses, o China Media Group.

O evento, promovido num hotel de luxo em Brasília, teve como tema as chamadas Duas Sessões, um dos pontos altos do calendário político-legislativo do país asiático.

Foi nesta ocasião que o atual presidente chinês, Xi Jinping, foi confirmado para um terceiro mandato.

Também foram debatidas as relações entre os dois países. Entre os palestrantes estiveram o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, o diretor do CMG na América Latina, Zhu Boying, e o presidente do Instituto Lula, Marcio Pochmann.

O seminário teve ainda entre seus organizadores o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

A aproximação ocorre no momento em que o CMG, que controla TVs e rádios estatais na China e é fortemente ligada ao regime, firmou parceria com a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) para troca de conteúdo jornalístico, como revelou o site Metrópoles. Os dois acordos não têm relação, no entanto.

Procurado, o Instituto Lula não se manifestou.