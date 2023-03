Bancos encerram mutirão para negociar dívidas na próxima sexta-feira

O mutirão não está disponível para quem tem as parcelas em dia e pretende refinanciar o montante que ainda falta pagar

O mutirão de renegociação de dívidas realizado por bancos e financeiras acaba nesta sexta-feira (31). A ação, promovida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em parceria com Banco Central, Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e Procons, começou em 1º de março.

Os clientes podem negociar suas dívidas diretamente com os bancos e financeiras, por meio de canais na internet, telefone e agências, ou pelo portal Consumidor.gov.br. Neste caso, é preciso ter senha da plataforma Gov.br nível prata ou ouro para acessar o portal.

A renegociação é possível para dívidas com cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial, empréstimo pessoal e outras modalidades, exceto as que tenham bens como garantia (veículos, motos, imóveis e outros).

O mutirão não está disponível para quem tem as parcelas em dia e pretende refinanciar o montante que ainda falta pagar. É preciso estar inadimplente.

A última edição do mutirão havia sido realizada em novembro de 2022. Segundo a Febraban, foram renegociados 2,325 milhões de contratos. A ação ocorre duas vezes por ano, em março e novembro. A entidade afirmou que divulgará um balanço após o término da ação.

Os dados mais recentes sobre inadimplência mostram que o país tem cerca de 65,1 milhões de brasileiros com dívidas em atraso, segundo estudo da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) feito em janeiro.

O endividamento das famílias fechou 2022 em alta. Levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) aponta que 77,9% dos consumidores tinham alguma dívida a vencer em dezembro -o quarto recorde consecutivo.

Veja as condições oferecidas pelos bancos

Banco do Brasil

– As condições são negociadas de acordo com o perfil de cada cliente. Até sexta-feira (24), foram 27 mil acordos, que somaram R$ 411 milhões

– As renegociações podem ser feitas por WhatsApp: (61) 4004-0001 com a hashtag #renegocie, no aplicativo do Banco do Brasil, em “Solução de dívidas”; no Portal Soluções de Dívidas (bb.com.br/renegocie) e também nas agências

– Paralelamente, o banco realiza a campanha Negocia BB até o dia 30 de abril. Os clientes têm descontos que vão de 20% a 95%. A taxa de juros pode ter redução de até 15% e o parcelamento chegar a 120 meses. As dívidas que estão sendo cobradas judicialmente também podem ser renegociadas.

– Os canais são WhatsApp, aplicativo, agências, central de relacionamento (4004-0001 nas capitais e 0800-729-0001 em demais cidades) e internet banking

Itaú

– Oferece taxas a partir de 0,5% ao mês, pagamento da primeira parcela para até 60 dias, além de descontos e parcelamentos

– Há a opção de parcelamento com entrada (quanto maior o valor da entrada paga pelo cliente, melhores as condições da proposta) e descontos especiais para quem for quitar o débito de uma vez

– As negociações são feitas pelo aplicativo do Itaú; por WhatsApp, no número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp); e pelo site

Caixa Econômica Federal

– A Caixa oferece condições especiais para negociação à vista com desconto, mas também há opções de parcelamento em até 96 meses, conforme a situação de cada contrato

– As dívidas da casa própria também podem ser renegociadas na Caixa

– É possível fechar acordo nos sites Caixa Negociar (www.caixa.gov.br/negociar) e Negociar Dívidas (www.negociardividas.caixa.gov.br); no app Habitação Caixa; por telefone, nos números 4004 -0104 (capitais) e 0800-1040104 (demais regiões); e por WhatsApp, no 0800-1040104

Bradesco

– O Bradesco analisa caso a caso por cliente para oferecer a opção mais adequada

– A renegociação é pela plataforma Consumidor.gov.br, no portal banco.bradesco/dívidas, nas agências do banco ou em outros canais digitais, como o aplicativo, por exemplo

– O mutirão atende apenas clientes com débitos em atraso; os demais, que estejam com dificuldade para quitar parcelas futuras, não são atendidos

Santander

– Para pessoa física, há ofertas com e sem entrada, taxas flexíveis (que não foram informadas) e descontos de até 90%

– O parcelamento pode ser em até 120 vezes

– As ofertas de renegociação dependem do perfil de cada cliente, mas há condições especiais a quem optar pelo mutirão

– A renegociação pode ser feita por telefone, no 4004-3535 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-7023535 (demais localidades); o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 21h, e sábado, das 9h às 16h

– Há ainda os sites www.santander.com.br/renegociacao e www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br

– Também ocorre negociações pelo WhatsApp 4004-9090

Mercantil

– O cliente deve enviar a solicitação de renegociação por meio da plataforma Consumidor.gov.br

– Após a solicitação, o Mercantil encaminhará o pedido para a área gestora responsável, que irá apresentar uma proposta de negociação da dívida

SAIBA FECHAR O ACORDO

Antes de fechar o acordo no mutirão, é preciso saber o valor da dívida e avaliar as condições que estão sendo propostas pelo banco ou financeira. Confira as dicas:

1. FAÇA AS CONTAS PARA ENTENDER SUAS DÍVIDAS

– Faça uma lista de todas as contas e parcelas atrasadas, com os respectivos valores

– Coloque no topo da lista aquelas que você precisa quitar primeiro, porque são essenciais para te devolver o poder de compra ou porque têm juros muito altos, como é o caso do cartão de crédito ou cheque especial

– Depois, é preciso saber quanto terá disponível em cada mês para pagar os valores negociados, considerando as demais despesas que você já possui

2. NEGOCIE COM OS CREDORES

– Entenda como está sendo a negociação: Qual o percentual de desconto sobre o total da dívida? Se pagar à vista, há desconto maior? Se parcelar, quanto são os juros?

– Defina um objetivo, o valor que poderá dispor e faça contrapostas Se ainda ficarem dúvidas, imprima a proposta de negociação, converse com a família e, só depois de chegar a uma conclusão, feche o acordo

3. ORGANIZE-SE PARA NÃO CONTINUAR DEVENDO

– Ao fechar o acordo, saiba que é preciso cumpri-lo até o final, portanto, negocie apenas valores que pode pagar com a renda que já tem

– Para garantir que não tenha mais dívidas negativadas em seu nome, aposte no planejamento financeiro, equilibre seus ganhos e gastos mensais

– Faça uma planilha e envolva toda a família nesse controle e no esforço para economizar