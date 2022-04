Inserções nacionais do PSDB serão dedicadas a divulgar Doria, diz secretário-geral do partido

A regra frustra o desejo de Eduardo Leite de usar um pedaço das inserções nacionais para promover seu nome como uma alternativa presidencial

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O secretário-geral do PSDB, deputado federal Beto Pereira (MS), diz que o partido já decidiu que as inserções nacionais do partido, no final de abril, serão exclusivamente dedicadas a divulgar a pré-candidatura do ex-governador João Doria. “Isso já está determinado”, afirma.

No caso das inserções regionais, afirma Pereira, os estados decidirão se abrirão espaço para Doria ou se promoverão seus pré-candidatos para governador.

A regra frustra o desejo de Eduardo Leite de usar um pedaço das inserções nacionais para promover seu nome como uma alternativa presidencial.

Segundo Pereira, nada impede que Leite use parte do tempo do partido no Rio Grande do Sul, onde seu ex-vice e atual governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), tenta a reeleição.Tesoureiro do PSDB, César Gontijo tem sido o mais dedicado defensor de João Doria no embate interno com Eduardo Leite. Internamente, isso manda o recado de que o gaúcho não verá um tostão para sua “campanha paralela”. Por outro lado, mostra que figuras de maior visibilidade relutam em dar as caras para defender o paulista.