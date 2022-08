Infraestrutura abre período de sugestão de propostas estratégicas

Para contribuir, o ministério disponibilizou um formulário que pode ser respondido até o dia 9 de setembro

O Ministério de Infraestrutura abriu, nesta terça-feira (30), o período de apresentação de sugestões de propostas para melhorar o planejamento estratégico da pasta para os próximos quatro anos.

Após o encerramento do prazo, a Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação do MInfra consolidará as informações e validará os resultados em oficinas de trabalho com as áreas de negócio do ministério.