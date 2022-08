Haddad chama Bolsonaro de ‘desqualificado’ para ter assumido Presidência

Haddad tentou chegar ao seu segundo mandato nas eleições municipais de 2016, mas perdeu a disputa para Doria

O ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do estado de São Paulo, chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de “desqualificado” ao comentar as disputas presidenciais do Brasil nos últimos anos e disse que a alternância entre PT e PSDB precisava de uma “chacoalhada”, mas não de alguém como o atual chefe do Executivo. O comentário foi feito pelo petista durante sabatina feita pelos jornais O Globo, Valor e a rádio CBN.

“Há um ano, não era óbvio para ninguém que Lula e Alckmin pudessem estar na mesma chapa. Entre uma coisa e outra aconteceu o Bolsonaro. Se não tivesse acontecido o Bolsonaro, talvez nós estivéssemos naquela boa alternância de poder PT-PSDB, que estava precisando dar uma chacolhada mesmo, mas não essa de um extremista completamente desqualificado assumir a Presidência”, disse Haddad.

Questionado a respeito das críticas que fez à gestão do ex-governador João Doria (PSDB) à frente do estado de São Paulo e, agora, da aliança formada com o ex-governador Geraldo Alckmin, que já foi filiado ao partido, o petista disse que sempre teve “relação pessoal” com o ex-tucano.

“Eu vou falar com muita sinceridade o que eu penso. Eu sempre tive uma relação pessoal com o governador Alckmin conhecida e criticada, inclusive. Diziam que Haddad se dava bem com Alckmin, faz parceria com Alckmin. E fiz muitas. Sou amigo do seu primeiro-secretário de educação, Chalita. Foi meu vice”, afirmou.

“Não dá para comparar a gestão Doria-Garcia com Alckmin”, acrescentou.

Haddad tentou chegar ao seu segundo mandato nas eleições municipais de 2016, mas perdeu a disputa para Doria.

Hoje, o petista é candidato a governador de São Paulo e lidera as pesquisas de intenções de voto. Segundo pesquisa Quaest divulgada na semana passada, tem 34% dos votos no estado.

Em segundo lugar, a sondagem registrou empate numérico entre o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), ambos com 14%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.