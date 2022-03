Governo tenta viabilizar alívio a pequenos negócios

Mesmo dependendo da aprovação do Congresso, o governo pretende lançar uma nova rodada do Pronampe na semana que vem

Para viabilizar uma nova rodada do Programa Nacional de Micro e Pequenas Empresas (Pronampe), o governo conta com a aprovação de um projeto ainda em tramitação no Congresso Nacional.

Isso porque os recursos já aportados pelo Tesouro Nacional no Fundo Garantidor de Operações (FGO) já foram utilizados como garantia para empréstimos feitos até o ano passado. Para evitar novo aporte, o governo quer que as novas garantias sejam dadas com os recursos pagos de empréstimos anteriores.

Para isso, porém, é preciso alterar a legislação. A ideia é aproveitar um projeto do senador Jorginho Melo.

Apesar de ainda depender da aprovação do Congresso Nacional, o governo pretende lançar uma nova rodada do Pronampe na semana que vem.

Estadão conteúdo