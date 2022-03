Isa Penna toma a frente de pedidos de cassação de Arthur do Val por histórico no Conselho de Ética

Em 2020, Isa foi apalpada no plenário pelo deputado Fernando Cury, que posteriormente teve seu mandato suspenso por seis meses

Procurada por colegas da Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada Isa Penna (PSOL-SP) tem tomado a frente de iniciativas relacionadas a pedidos de cassação de Arthur do Val (Podemos-SP), autor áudios de teor sexista sobre mulheres ucranianas.

Em dezembro de 2020, Isa foi apalpada no plenário da Alesp pelo deputado Fernando Cury, que posteriormente teve seu mandato suspenso por seis meses. A deputada então encabeçou um movimento pela punição ao parlamentar, e por isso agora tem sido procurada por colegas.

Ela enviou email a todos os parlamentares para medir a disposição em relação à cassação de Do Val e deve encerrar um balanço até segunda-feira (7), a partir do qual ela e os demais poderão analisar os encaminhamentos.

Ela já recebeu algumas sinalizações positivas pela cassação, entre elas a do bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos).

Como mostrou o Painel, parlamentares de esquerda e de direita da Alesp estão protocolando representações no Conselho de Ética da Casa contra o membro do MBL.

Na mensagem aos colegas, Isa lembra sua experiência no último ano, diz que os comentários atribuídos a do Val são de “uma violência enorme” e que a “sociedade já está cobrando a Alesp novamente” Arthur do Val, o Mamãe Falei, viajou ao leste europeu na companhia de Renan Santos, líder do MBL (Movimento Brasil Livre), com a justificativa de que ajudariam a população ucraniana.

Em áudios divulgados nesta sexta-feira (4), o pré-candidato ao Governo de São Paulo afirma que as ucranianas são “fáceis” de pegar por serem pobres -e que a fila de refugiados da guerra tem mais mulheres bonitas do que a “melhor balada do Brasil”.

Ele confirmou a autoria dos áudios neste sábado (5). “Assim, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram minas assim que você tipo… Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá”, diz a gravação.

Um segundo áudio descreve como o deputado supostamente teria usado seus 730 mil seguidores no Instagram para se aproximar de mulheres ucranianas. “Elas olham [para ele, Arthur] e vou te dizer: são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história”, diz.

A mensagem de Isa Penna encaminhada aos deputados:

Há exatamente um ano vivia o conselho de ética mais difícil de toda a minha vida. Vossas Excelências, concordando ou não comigo, vivenciaram também todo o processo que essa casa passou perante a sociedade.

E é justamente por termos um compromisso ético com todas essas pessoas e pela história do que ficará quando essas cadeiras forem ocupadas por quem nos suceder, que envio o e-mail com o pedido de cassação junto ao conselho de ética.

A luta contra o machismo é cotidiana e ocorre em todos os espaços. Os comentários proferidos pelo deputado membro dessa Casa Parlamentar Arthur do Val, mais conhecido como Mamãe Falei, são de uma violência enorme. A sociedade já está cobrando a Alesp novamente.

Apresentei um pedido de cassação do mandato do Deputado Arthur Do Val, para que o mesmo seja responsabilizado pelas suas ações. Toda a população nos cobra e muitas pessoas já me procuraram. Peço que vocês também se manifestem caso tenham acordo com esse pedido