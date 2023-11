Governo revoga limite de rotas para Santos Dumont

Agora, a determinação é para que o terminal siga um limite de movimentação de 6,5 milhões de passageiros por ano

O Conselho de Aviação Civil (Conac) revogou resolução de agosto passado que limitava a 400 quilômetros o raio de voos com destino ou origem no Aeroporto Santos Dumont, no Rio – e que tinha o objetivo declarado de estimular o uso do Aeroporto Internacional do Galeão, também localizado na capital fluminense.

Agora, a determinação é para que o terminal siga um limite de movimentação de 6,5 milhões de passageiros por ano, medida que vai vigorar a partir de janeiro de 2024.

O Ministério de Portos e Aeroportos disse que a decisão foi tomada após “amplo debate” envolvendo prefeitura, governo do Estado do Rio, órgãos do governo e companhias aéreas, e que se baseou “em critérios técnicos com o intuito de fortalecer a aviação brasileira”.

Estadão Conteúdo