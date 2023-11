Gol aprova mudança sobre Santos Dumont e aguarda regulamentação final para promover ajustes

A Gol avalia positivamente a decisão de limitar a operação do Aeroporto Santos Dumont com base no número de passageiros e não mais por distância. A nova medida segue critérios técnicos de dimensionamento e capacidade do aeroporto, segundo a companhia.

“O novo equilíbrio entre os aeroportos traz melhorias tanto para a performance operacional quanto à experiência do cliente e a conectividade internacional”, diz a Gol em nota.

No pronunciamento, a companhia informa ainda que aguarda pela regulamentação final da decisão para promover os ajustes necessários em sua operação no Rio de Janeiro, com base no menor impacto possível aos clientes.

A mudança de critério para restrição ao Santos Dumont foi anunciada ontem pelo Ministério de Portos e Aeroportos, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.

A Gol foi a primeira entre as principais aéreas brasileiras a anunciar mudanças na malha operada no Rio de Janeiro, com aumento de voos no Galeão para atender as restrições ao Santos Dumont.

A empresa classifica o Rio de Janeiro como um “importante vetor de crescimento”. A Gol hoje opera em média 80 voos diários para 29 destinos a partir do Santos Dumont e do Galeão.

Outros representantes do setor, como a Latam e a Associação Latino-americana e do Caribe de Transporte (Alta), também se mostraram favoráveis ao novo critério de restrição para o aeroporto fluminense.