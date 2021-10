Governo cancela lançamento do Auxílio Brasil

O auxílio tem causado discussões dentro do governo, já que o mesmo não informou de onde tiraria os R$ 84,7 bilhões

Poucos minutos antes do evento de lançamento do Auxílio Brasil, programa previsto para substituir o Bolsa Família, o governo decidiu cancelar a cerimônia. A informação foi passada pela assessoria de Imprensa do Ministério da Cidadania, sem detalhes sobre uma remarcação.

O evento estava marcado para esta terça-feira (19), às 17h, no Palácio do Planalto. O auxílio tem causado discussões dentro do governo, já que o mesmo não informou de onde tiraria os R$ 84,7 bilhões para pagar R$ 400 para as 17 milhões de famílias brasileiras de baixa renda.

Para o lançamento, eram esperados o ministro da Cidadania, João Roma, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Caso aceito nos atuais termos propostos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o novo auxílio iria furar o teto de gastos. Por isso, o clima no Palácio do Planalto não tem sido dos melhores, carregado de tensão.

Parte desta tensão está relacionada a aproximação do fim do auxílio emergencial, que atualmente paga de R$ 150 a R$ 375 para 39 milhões de brasileiros que sofreram com a pandemia de covid-19. De acordo com a Folha de S. Paulo, da equipe de Guedes é de preocupação e insatisfação.

