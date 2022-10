“Fizemos a nossa parte”, diz Bolsonaro sobre a compra de vacinas contra a covid-19

Em busca da reeleição, o presidente Bolsonaro afirmou que comprou a vacina contra a covid-19 quando tinha que comprar

Na manhã desta quinta-feira (6), o presidente Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, se encontrou com os governadores Ronaldo Caiado (GO) e Mauro Mendes (MT), ambos reeleitos no 1º turno em seus estados, para mais uma campanha eleitoral.

Em um evento repleto de apoiadores e imprensa, Bolsonaro falou sobre a pandemia, um dos pontos onde recebe mais críticas de todos os lados. O presidente afirmou que comprou a vacina quando tinha que comprar. “Passamos um ano e meio de pandemia, que foi uma incógnita, onde ninguém sabia como tratar ou como resolver. Me acusaram de não ter comprado vacina em 2020. Ninguém tinha vacina em 2020, fizemos a nossa parte e compramos a vacina quando tínhamos que comprar”, disse ele.

Entretanto, diversos países, principalmente na União Europeia, começaram a vacinação contra a covid-19 ainda em dezembro de 2020, com os imunizantes da Pfizer/BioNTech e da Moderna. Em maio de 2021, o executivo da Pfizer disse ter oferecido ao governo brasileiro 70 milhões de doses de vacina ainda em agosto de 2020.

Sobre a questão dos medicamentos, que foram promovidos pelo presidente como forma de evitar a covid-19 – mesmo que sem comprovações médicas -, Bolsonaro disse que, na época, não havia remédio específico para a doença, então os médicos precisaram ‘sair da curva’. “Nós não poderíamos, no meu entender, cercear a autonomia do médico. Eles precisaram se superar para cumprir o dever de salvar vidas e foram quase que perseguidos por receitar um remédio”, completou ele.

Já em janeiro deste ano, com a pandemia mais controlada, Bolsonaro voltou a defender a prevenção contra a covid à base de Taffix, um spray nasal desenvolvido em Israel e que teve seu registro negado pela Anvisa.