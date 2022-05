Filho do ex-presidente Lula é assaltado na zona sul de São Paulo

As vítimas encontraram uma patrulha policial próxima do local do assalto e os agentes conseguiram deter os quatro rapazes, que têm entre 14 e 17 anos

Luís Cláudio, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi vítima de um assalto na noite de ontem na rua Vergueiro, zona sul de São Paulo. As informações são do portal R7 e SBT News.

Ele estava parado no semáforo quando quatro criminosos o abordaram com um simulacro de arma e exigiram o celular de Luís Cláudio e de uma mulher que estava com ele. “Bateram com a arma no vidro, a gente abriu a porta e eles pegaram o celular. Eles foram embora para um lado e fomos para o outro”, explicou ele em entrevista ao Balanço Geral. “Foi tudo muito rápido, não deu para fazer nada”.

As vítimas encontraram uma patrulha policial próxima do local do assalto e os agentes conseguiram deter os quatro rapazes, que têm entre 14 e 17 anos.

Além dos celulares e do simulacro, a polícia encontrou com o grupo cerca de R$ 220. Eles foram conduzidos à Fundação Casa e o crime registrado na 27º DP de São Paulo, em Moema.

Ex-presidente se casa nesta quarta

Nesta quarta-feira (18), o ex-presidente Lula se casa com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. A cerimônia ocorre às 19h em São Paulo, e terá cerca de 150 convidados -o local é um mistério, até mesmo para quem recebeu o convite que, em vez de endereço, tem um QRCode.

O casal decidiu que Lula não verá a futura esposa antes da cerimônia e, por isso, ele dormiu ontem num hotel na zona sul de São Paulo. “Vou casar agora no mês de maio para dizer ao povo brasileiro: eu confio tanto no Brasil, que aos 76 anos de idade vou casar. Porque eu amo a pessoa que eu vou casar e porque eu amo meu país. E sobretudo porque eu amo esse povo, porque esse povo é responsável por tudo o que aconteceu na minha vida”, afirmou em abril o ex-presidente em entrevista à rádio Jangadeiro BandNewsFM.