Ex-secretário de Segurança Pública do DF recebe cargo na PF

O delegado Sandro Avelar, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi nomeado nesta quarta-feira (1º) diretor-executivo da Polícia Federal. Avelar atuava como adido em Londres até o mês de novembro, quando terminou seu ciclo no local.

O cargo de diretor-executivo é o segundo na hierarquia da PF, atrás apenas do diretor-geral, Paulo Maiurino. Sandro Avelar foi indicado por Maiurino e vai substituir Cairo Costa, que se dirige ao Canadá para atuar como adido da corporação.

Maiurino e Avelar se conhecem há muito tempo. Eles entraram juntos na polícia, em 1998, fizeram curso de formação juntos.

Bacharel em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), Sandro Avelar foi secretário no DF no governo Agnelo Queiroz de 2011 a 2014. Em seguida, concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados mas não foi eleito. Avelar não tem mais pretensões de ir para a política e ficará como dois da PF, afirmam amigos do agente à Folha.

Em 2017, Avelar já havia sido cotado para o cargo de diretor-executivo da PF, mas acabou não sendo nomeado naquela ocasião.