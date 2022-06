Ex-prefeita do MDB entra na bolsa de apostas para ser vice de Rodrigo Garcia

Ex-prefeita de Itapetininga (SP), Simone Marquetto (MDB) entrou na bolsa de apostas para ocupar a vaga de vice na chapa de Rodrigo Garcia

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Ex-prefeita de Itapetininga (SP), Simone Marquetto (MDB) entrou na bolsa de apostas para ocupar a vaga de vice na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo de São Paulo.

Ela deixou o cargo no final de março, após ter sido eleita duas vezes para comandar o município de 170 mil habitantes, localizado na região de Sorocaba (SP).

A princípio, Marquetto tentará mandato de deputada federal, mas seu perfil é defendido por aliados de Garcia para compor a chapa na tentativa de reeleição. É mulher, jovem, com experiência administrativa e boa presença de vídeo, por ter sido apresentadora da afiliada local do SBT.

O favorito para ser companheiro de chapa do governador, por enquanto, ainda é o ex-secretário de Saúde da capital Edson Aparecido, que trocou o PSDB pelo MDB. Além de agregar sua experiência no combate à pandemia, ele tem boa relação com prefeitos do estado.

Além disso, o MDB diz que aposta na ex-prefeita para ser puxadora de voto na eleição para a Câmara dos Deputados. “Queremos eleger ao menos sete deputados federais, e ela é uma das nossas maiores apostas”, diz o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.