Entrevista de Bolsonaro ao JN tem 89% de reprovação entre não militantes nas redes

As eleições lideram o ranking de temas mais comentados, seguidos pela posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE

Mônica Bergamo

São Paulo, SP A entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Jornal Nacional (Globo) na segunda-feira (22) teve 10,75% de aprovação (89,25% de reprovação) entre o público não militante nas redes sociais.

Empresários calculam prejuízos de imagem após ação da PF sobre bolsonaristas O assunto despertou o interesse do grupo, os chamados “nem-nem”: 70% das publicações desses perfis foram sobre a sabatina. O levantamento foi feito pela agência de análise de dados e mídias .MAP, que se baseou em um universo de 1,4 milhão de publicações realizadas entre os dias 16 e 22 de agosto, semana que marcou o início das campanhas eleitorais, no Twitter e Facebook. A entrevista à emissora foi o principal assunto das redes sociais, com 46,6% de participação -o equivalente a 241,6 mil posts apenas no dia 22. Dentro do espectro dos públicos militantes de esquerda e direita, o desempenho de Bolsonaro na sabatina teve uma aprovação de 42,5% entre as postagens. Os comentários positivos foram alavancados pelas interações de bolsonaristas e pela repercussão positiva de veículos de imprensa. Para o professor da USP Heron do Carmo, consultor da .MAP, Bolsonaro “não conseguiu atingir quem ele mais precisa, que é o público não engajado politicamente, os ‘nem nem'”. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Ainda segundo o levantamento da .MAP, o debate sobre política predominou as redes sociais no período analisado, somando 73% das manifestações de todos os públicos -um crescimento de 24 pontos percentuais em relação à semana anterior. As eleições lideram o ranking de temas mais comentados, seguidos pela posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a confusão entre Bolsonaro com o youtuber Wilker Leão, com o meme “tchuchuca do centrão”.