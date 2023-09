Em post sobre facada, Michelle faz referência a versículo que batizou operação sobre joias

O versículo mencionado por Michelle diz “não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido.”

DANIELLE BRANT

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez nesta quarta-feira (6) uma postagem sobre os cincos anos da facada em Jair Bolsonaro (PL) e citou o versículo bíblico Lucas 12:2, o mesmo usado pela Polícia Federal para batizar uma operação sobre joias e presentes dados por autoridades de outros países ao ex-presidente.

Michelle e Bolsonaro estão entre os citados na investigação dentro do inquérito das milícias digitais envolvendo suposto desvio de presentes de alto valor recebidos por Bolsonaro de autoridades estrangeiras.

Na mensagem, a ex-primeira-dama pergunta “quem mandou matar Jair Bolsonaro”, apesar de dois inquéritos da própria PF já terem concluídos que o autor da facada, Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho, sem mandantes ou ajuda. Também fala que ele é ex-filiado do PSOL -ele integrou os quadros do partido de 2007 a 2014, quando pediu desfiliação, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Michelle e o ex-presidente foram convocados a prestar depoimento à PF no âmbito do inquérito das joias, mas se mantiveram em silêncio. A operação aponta Bolsonaro como suspeito de um esquema para vender os bens no exterior e receber os valores em dinheiro vivo.