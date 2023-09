A Importância da Higiene Bucal na Saúde do Coração: Entenda a conexão entre Gengiva e Sistema Cardiovascular

Garantir uma escovação dental apropriada não só promove o bem-estar global do corpo, mas também está relacionado com um equilíbrio vital em todo o sistema

O dentista Dr. Marcos Laboissiere esclarece a relação entre o estado da gengiva e a saúde cardíaca, bem como os benefícios associados a uma técnica adequada de escovação dentária

Existe uma intrincada ligação entre a saúde bucal e a saúde cardíaca. Garantir uma escovação dental apropriada não só promove o bem-estar global do corpo, mas também está relacionado com um equilíbrio vital em todo o sistema. Os problemas em uma área específica do organismo podem desencadear repercussões em outras regiões. A inflamação na gengiva, por exemplo, pode ser um precursor de complicações cardíacas.

O especialista em odontologia, Dr. Marcos Laboissiere, CEO da Ilo Odontologia em Brasília realça a conexão direta entre a saúde gengival e o sistema cardiovascular, emitindo um alerta quanto ao sangramento gengival como um indicativo a ser considerado.

“Existe a possibilidade de que uma condição não tratada, como a gengivite, possa evoluir para uma periodontite mais avançada, na qual a inflamação se dissemina para estruturas como o osso, o ligamento periodontal e o cemento radicular. Tal evolução aumenta significativamente o risco de distúrbios cardíacos e problemas pulmonares.” relata Dr. Marcos.

Segundo o Dr. Marcos, os tecidos gengivais possuem um sistema de vascularização e inervação, sendo que a inadequação na prática da higiene bucal favorece a proliferação bacteriana nesses tecidos.

“Esses microrganismos têm a capacidade de entrar na corrente sanguínea e se disseminar pelo corpo, influenciando órgãos remotos como o coração (com possíveis contribuições para a iniciação ou agravamento de anomalias cardíacas) e as articulações.” Explica.

“A prevenção de problemas cardíacos mediante uma boa saúde bucal é sustentada pela adoção de práticas de higiene local meticulosas, incluindo a correta utilização do fio dental e uma técnica adequada de escovação.” Finaliza, o dentista Marcos Laboissiere enfatizando a importância de utilizar o fio dental de maneira a envolver o dente, deslizando entre cada dente até alcançar a base da gengiva, para então proceder à sua remoção.