Doria não vai ao fórum do Lide pela 1ª vez em 20 anos

Joana Cunha

São Paulo, SP

Pela primeira vez em 20 anos, João Doria não vai comparecer ao Fórum Empresarial Lide, o evento mais importante no calendário anual de palestras e seminários do Lide.

O tucano foi anfitrião em toda a história da empresa, que ganhou tradição reunindo grandes empresários e autoridades nas edições de Comandatuba (BA) e Foz do Iguaçu (PR), e participou como convidado nos últimos anos, depois que assumiu a prefeitura e o governo de São Paulo, deixando a função para o filho mais velho, Johnny.

Neste ano, a 21ª edição acontece no Rio, mas Doria vai participar de outro fórum, na Universidade de Oxford, para onde viajou após o anúncio de que está de volta ao setor privado, na sequência de sua renúncia à candidatura presidencial. Seu filho segue na direção-executiva do Grupo Doria, e o agora ex-governador vai para o conselho.

A agenda do evento que começa nesta sexta (24), no Rio, tem nomes como o governador Cláudio Castro (PL), o ministro do TCU Bruno Dantas, e os empresários Candido Bracher (Itaú), André Esteves (BTG Pactual), Isaac Peres (Multiplan), Wilson Ferreira (Vibra) e outros.