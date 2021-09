Doria defende impeachment de Bolsonaro

“Nossa posição em São Paulo é de que o PSDB deve ser oposição ao governo e apoiar o impeachment”, afirmou em entrevista

Igor Gielow

FolhaPress

O governador de São Paulo, João Doria, defende que o seu partido, o PSDB, deve apoiar um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A sigla irá se reunir nesta quarta (8) para discutir o caso.

“Nossa posição em São Paulo é de que o PSDB deve ser oposição ao governo e apoiar o impeachment”, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo o tucano. Os tucanos consideram “gravíssimas” as declarações golpistas de Bolsonaro no ato do 7 de Setembro em Brasília.

Doria é o principal rival estadual do presidente e disputa as prévias do PSDB com Eduardo Leite (RS) para ser o candidato do partido ao Planalto em 2022. Há expectativa sobre o grau de agressividade do discurso que Bolsonaro pretende fazer às 16h na concentração de seus apoiadores na avenida Paulista.