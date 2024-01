Democracia está inabalada e fortalecida um ano após 8/1, diz Lula

O presidente Lula (PT) publicou fotos da Constituição brasileira frente às sedes dos Três Poderes, exaltando a democracia um ano depois dos atos golpistas de 8 de janeiro.

“Democracia inabalada e fortalecida. Neste 8 de janeiro, um ano depois da tentativa de golpe, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal reforçam o compromisso com a Constituição do Brasil”, escreveu o presidente.

Lula disse ainda que a defesa da Constituição é “dever de todas e de todos”. “A democracia nos une”, declarou.

Ao UOL, o presidente já havia dito que os ataques fortaleceram a democracia, pois permitiram mapear quem queria dar golpe.

Trinta pessoas foram condenadas pela invasão e depredação do Palácio do Planalto e das sedes do Congresso Nacional e do STF. Ao todo, 1.354 pessoas respondem a ações penais, acusadas de crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa.

A Polícia Federal faz nesta segunda-feira (8) uma operação que mira os financiadores dos atos. Há um mandado de prisão preventiva e 47 de busca e apreensão. Ainda não se sabe a identidade dos investigados.