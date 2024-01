Abin manifesta compromisso incondicional com a democracia

A Abin foi criada em 1999, e os profissionais de inteligência de Estado têm atuado para proteger as instituições democráticas

Na data em que se completa um ano da invasão dos vândalos à Praça dos Três Poderes, causando destruição aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), por meio de nota, manifestaram o compromisso incondicional com o Estado Democrático de Direito.

“Temos orgulho de ser parte de um dos pilares da defesa da ordem constitucional”.

A Abin foi criada em 1999, e os profissionais de inteligência de Estado têm atuado para proteger as instituições democráticas e também na defesa das urnas eletrônicas e no combate a tentativas de interferência no processo eleitoral. Confira a íntegra da nota ao final da reportagem.

Nesta segunda-feira (8), será realizado um ato convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Salão Negro do Congresso Nacional, para lembrar o acontecido há um ano. O evento contará com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares, governadores e outras autoridades.

Além do evento reunindo representantes dos Três Poderes no Congresso, haverá a abertura de uma exposição que relembra os ataques de 8 de janeiro no Supremo.

