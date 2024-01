Segunda semana do ano será quente e chuvosa nas capitais

MARIANA BRASIL

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)

A segunda semana do ano será de calor e chuva para a maior parte das capitais brasileiras. Chove em São Paulo e as temperaturas sobem em relação à última semana, com máximas entre 28°C e 34°C, de acordo com o Climatempo.

A tendência é de calor para a maior parte da região Nordeste e de chuva para as regiões Norte e Sul do país.

As capitais da região Norte têm previsão de tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia ao longo de toda a semana. As máximas ficam em torno de 32°C.

Apenas Boa Vista inicia a semana com tempo limpo e sem chances de chuva nest segunda-feira (8). Mas o tempo chuvoso retorna a partir de terça (9).

Chove no Centro-Oeste e o calor ameniza ao longo da semana, com chuvas todos os dias. A temperatura mais alta promete ser 35°C em Cuiabá na segunda e em Campo Grande na quarta (10). Brasília registrará as menores médias, entre 19°C e 27°C.

O clima é de calor em toda região Nordeste, com máximas entre 29°C e 33°C. A previsão é de temperaturas altas e sol com chuvas rápidas para Maceió, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Natal e Aracaju.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Salvador, a previsão é a mesma, mas sem chuva na quarta-feira. Segundo a Climatempo, as cidades do sul da Bahia, também seguem em atenção para pancadas moderadas a forte no decorrer do dia.

Já no litoral norte do Nordeste, pouca chuva é prevista, será um começo de semana com mais aberturas de sol e pancadas rápidas e isoladas.

Nesta segunda, o fluxo de umidade ainda segue alto, ajudando na formação de muitas nuvens em cidades do interior do Nordeste. O risco é de temporais na divisa do Maranhão com o Piauí e em todo o oeste baiano.

Mesmo com a condição de chuva, o tempo segue abafado, devido às poucas aberturas de sol que mantém as temperaturas mais elevadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São Luís e Teresina têm probabilidade de chuva ao longo do dia e períodos nublados em toda a semana.

No Rio, as máximas chegam a 37ºC e a semana começa com tempo limpo nesta segunda-feira. No entanto, a previsão é de pancadas de chuva a partir de terça-feira, o que deve se estender até a semana seguinte.

Em Vitória, os próximos dias devem ser parcialmente nublados, com temperaturas amenas que variam de 21°C a 33°C.

Já em Belo Horizonte, há maior probabilidade de chuvas, e as temperaturas devem ir de 19ºC a 32°C até o final da semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Porto Alegre, chove ao longo de toda a semana, mas o calor prevalece, como no resto do país. As máximas ficam entre 25°C e 35°C. O cenário é o mesmo para Florianópolis.

Curitiba é a capital que deve registrar as menores temperaturas, com mínimas entre 16°C e 20°C. Também chove todos os dias.