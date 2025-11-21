Defesa pede a Moraes que Bolsonaro cumpra pena em casa por motivos de saúde

ANA POMPEU E MARIANNA HOLANDA

FOLHAPRESS

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pede que seja mantida a prisão domiciliar do ex-presidente, às vésperas do fim do processo da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).



A petição foi feita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na corte, nesta sexta-feira (21). Os advogados enumeram os problemas de saúde do ex-presidente para pedir que ele seja mantido em casa, onde já cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.



O prazo final do embargo de declaração, recurso à condenação de 27 anos e três meses de prisão, termina na próxima segunda-feira (23). E a determinação de cumprimento de pena em regime fechado num presídio poderia ser decretada a partir de então.